Polizei Hamburg

POL-HH: 250715-7. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 13-Jähriger aus Hamburg-Bergedorf

Hamburg (ots)

Zeit: seit 14.07.2025, 10:00 Uhr

Ort: Hamburg-Bergedorf

Seit heute Mittag suchte die Polizei Hamburg öffentlich nach einer 13-Jährigen aus dem Stadtteil Bergedorf. Nähere Informationen sind der Ursprungsmeldung, zu finden unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6077128, zu entnehmen.

Einsatzkräfte der Polizei trafen die Vermisste wenig später wohlbehalten auf einem Supermarktparkplatz an der Bergedorfer Straße an und nahmen sie in Obhut. Hinweise auf Straftaten liegen derzeit nicht vor.

Sämtliche Fahndungsmaßnahmen sind damit erledigt.

