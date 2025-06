POL-LIP: Detmold. Falscher Polizist erbeutet fünfstellige Summe.

Lippe (ots) - In Wörderfeld geriet ein 21-jähriger Autofahrer am Dienstagnachmittag (10.06.2025) gegen 16:15 Uhr in einer Rechtskurve der Poller Straße ins Schleudern. Er fuhr mit seinem Opel nach rechts in den Graben und überschlug sich. Dabei wurde er leicht verletzt. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte um den Mann. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Klinikum. Der Sachschaden liegt bei ...

