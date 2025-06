Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Fahrraddieb erwischt - wem gehört seine Beute?

Lippe (ots)

Am Freitag (06.06.2025) gegen 18:45 Uhr stahl ein 51-jähriger Mann ein Mountainbike Axess Alloy in schwarz am Klinikum Detmold in der Röntgenstraße. Ein Zeuge beobachtete den Mann. Durch seine Täterbeschreibung konnten Polizeibeamte den polizeibekannten Dieb noch im Nahbereich antreffen und vorläufig festnehmen. Inzwischen sitzt der Mann nach Vorführung in Untersuchungshaft.

Der Eigentümer des entwendeten Mountainbikes hat sich bisher noch nicht bei der Polizei gemeldet. Deshalb erbittet das Kriminalkommissariat 2 Hinweise auf den Besitzer des Rades telefonisch unter 05231 6090.

