PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hund verursacht Verkehrsunfall und flüchtet - Zeugenaufruf

POL-PDLD: Hund verursacht Verkehrsunfall und flüchtet - Zeugenaufruf
  • Bild-Infos
  • Download

Kirrweiler (ots)

Am Freitag, den 08.08.2025, gegen 20:30 Uhr, ereignete sich auf der L515 zwischen Kirrweiler und Duttweiler ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines freilaufenden Hundes. Der Hund rannte aus dem Feld unverhofft auf die Fahrbahn und wurde dabei von einer 59-jährigen Pkw-Fahrerin erfasst. Im Anschluss flüchtete der Hund in Richtung Kirrweiler. Eine Absuche im Nahbereich verlief negativ. Der Hund wird als Husky, Farbe weiß / grau, trug eine rot / blaue Leine. Weitere Hinweise zum Hund oder dem Eigentümer liegen nicht vor. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von ca. 2000,- EUR. Ob der Hund verletzt wurde ist unbekannt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Edenkoben, Tel.: 06323/955-0 oder per E-Mail: piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Edenkoben
Franz J. Unnold, PHK
Telefon: 06323/955-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren