Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Pkw-Fahrer unter Alkohol- und Drogenbeeinflussung unterwegs

Edesheim (ots)

Am gestrigen Mittag (09.08.2025), gegen 13 Uhr, konnte in der Staatsstraße in Edesheim ein 25-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Raum Köln einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Im Rahmen der Kontrolle konnten bei dem Fahrer deutliche Anzeichen für den Konsum von Alkohol und Betäubungsmitteln festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,52 Promille. Ein Drogenschnelltest wurde durch den Fahrer abgelehnt. Dieser wurde daraufhin zur Dienststelle verbracht, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Edenkoben
Franz J. Unnold, PHK
Telefon: 06323/955-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

