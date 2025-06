Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrerin bei Unfall verletzt

Großbodungen (ots)

Eine 68 Jahre alte Radfahrerin erlitt am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall Verletzungen. Die Radfahrerin war gegen 14.15 Uhr auf dem Radweg in Fahrtrichtung Bischofferode unterwegs. Als sie am Ende des Radweges die Fahrbahn der Landstraße 1011 queren wollte, kam es zur Kollision mit dem vorfahrtsberechtigten Pkw einer 41-Jährigen, welche die Landstraße befuhr. Die Radfahrerin kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

