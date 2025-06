Freiwillige Feuerwehr Stockach

FW Stockach: Flächenbrand an Lagerfläche

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Stockach-Wahlwies (ots)

Die Abteilungen Wahlwies, Espasingen und Kernstadt der Feuerwehr Stockach wurden am 29.06.2025 um 17:07 Uhr mit dem Stichwort "B3 - Feuer am Gebäude" zu einem Handwerksbetrieb in den Richard-Stocker-Weg in Wahlwies alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte glücklicherweise nur ein kleinerer Flächenbrand einer Wiese direkt angrenzend an Lagerregale des Handwerksbetriebs festgestellt werden. Der Firmeninhaber hatte die ersten Flammen bereits mit einem Gartenschlauch abgelöscht.

Die Feuerwehr wässerte die Wiese großflächig, um ein mögliches erneutes Aufflammen zu verhindern. Die gelagerten Bretter wurden ebenfalls abgelöscht und gewässert.

Im Einsatz waren die Abteilungen Wahlwies und Espasingen mit insgesamt ca. 50 Einsatzkräften. Die Abteilung Kernstadt konnte den Einsatz auf der Anfahrt abbrechen. Weitere Einsatzkräfte waren in den Feuerwehrhäusern in Bereitschaft. Die Polizei war ebenfalls mit an der Einsatzstelle.

In diesem Zusammenhang rät die Feuerwehr ausdrücklich zur Vorsicht! Bei den derzeitigen hohen Temperaturen genügt bereits eine achtlos weggeworfene, glimmende Zigarette, um die Natur in Brand zu setzen. Im Landkreis Konstanz gilt derzeit die Stufe 4 von 5 im Waldbrandgefahrenindex.

Beachten Sie deshalb die folgenden Tipps zur Vermeidung von Bränden:

- Werfen Sie keine Zigaretten oder andere brennende Gegenstände in die Natur - erst recht nicht aus dem Fahrzeug! Schnell kommt es zu einem Böschungsbrand an Autobahnen und anderen Straßen. - Lassen Sie niemals Fahrzeuge mit heißen Abgasanlagen auf trockenen Feldern oder Wiesen stehen. Es besteht die Gefahr, dass sich die Vegetation daran entzündet. - Beachten Sie auf jeden Fall das in den Wäldern geltende Rauchverbot! - Offenes Feuer ist im Waldgebiet nur an behördlich genehmigten und entsprechend gekennzeichneten Feuerstellen zulässig. Besteht eine abstrakte Brandgefahr, wie z. B sehr trockene oder nahegelegene Waldflächen, fliegende Glut, zu erwartender unsachgemäßer Umgang mit dem Feuer und der Brandstelle, ist auch das Entzünden von Feuer an diesen Stellen verboten! Grillen Sie in der Natur deshalb nur auf dafür ausgewiesenen Plätzen. Respektieren Sie Verbote zum Beispiel in Waldbrand gefährdeten Gebieten. - Melden Sie Brände oder Rauchentwicklungen sofort über den Notruf 112. Hindern Sie Entstehungsbrände durch eigene Löschversuche an der weiteren Ausbreitung nur, wenn Sie sich dabei nicht selbst in Gefahr bringen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Stockach, übermittelt durch news aktuell