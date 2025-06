FW Stockach: G1 Ölspur außerorts

Freiwillige Feuerwehr Stockach

Die Abteilung Hoppetenzell und die Hauptamtlichen Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Stockach wurde am 12.06.2025 um 06:53 Uhr mit dem Einsatzstichwort G1 Ölspur außerorts dringend in die Wassergasse bzw. auf die Zufahrtsstraße Richtung Kieswerk auf Höhe des Bahnübergangs in Hoppetenzell alarmiert.

Vor Ort konnte folgende Lage festgestellt werden. Ein Mobilkran hatte aufgrund eines technischen Defekts ca. 30 Liter Hydrauliköl verloren. Das ausgelaufene Öl hatte sich bereits großflächig um das Fahrzeug ausgebreitet. Der Kranfahrer hatte bereits erste Maßnahmen zur Eindämmung unternommen. Seitens Feuerwehr wurde der Bereich mit Ölbindemittel abgestreut und eine weitere Ausbreitung in Richtung Fahrbahnrand verhindert. Der Kran stand zu diesem Zeitpunkt in unmittelbarer Nähe zur Stockacher Aach. Eine Ausbreitung Richtung Aach konnte ebenfalls verhindert werden. Im weiteren Verlauf hat die Polizei eine Fachfirma mit der Reinigung der Fahrbahn beauftragt. Seitens Feuerwehr waren keine weiteren Maßnahmen erforderlich.

