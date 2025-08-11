Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Trunkenheitsfahrt eines 18-Jährigen

Germersheim / Sondernheim (ots)

Am Sonntagabend meldete ein Zeuge im Bereich der Sepp-Herberger-Straße zwei Jugendliche auf einem Motorroller ohne Kennzeichen und Helme im Bereich des Netto-Marktes in Germersheim / Sondernheim. Die Polizei stellte vor Ort einen 15-jährigen Fahrer sowie das nicht zugelassene und nicht versicherte Kleinkraftrad sicher. Der Jugendliche besitzt zudem keine Fahrerlaubnis und stand laut Urintest unter Einfluss berauschender Mittel. Bereits im Mai war er mit demselben Roller unter Drogeneinfluss aufgefallen. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt, der Jugendliche zur Dienststelle gebracht und eine Blutentnahme durchgeführt. Eine Prüfung zur Einziehung des Rollers folgt.

