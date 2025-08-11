Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Annweiler (ots)

Der Geschädigte parkte am 06.08.2025 gegen 16:30 Uhr seinen PKW, einen silbergrauen Mazda 3 Kombi am Flitschberg in Annweiler Höhe der Hausnummer 33. Bei seiner Rückkehr zum Fahrzeug am 08.08.2025 gegen 16:30 Uhr musste er feststellen, dass offensichtlich ein E-Scooter-Fahrer mit seinem Fahrzeug kollidiert und über die Motorhaube in die Windschutzscheibe gefallen war. Anschließend flüchtete der E-Scooter-Fahrer unerkannt von der Unfallstelle. Ob dieser durch den Verkehrsunfall Verletzungen davon getragen hat, bleibt aufgrund des Schadensbildes zu vermuten. An dem PKW entstand Sachschaden im 4 stelligen Bereich. Zeugen, welche Wahrnehmungen zum Unfallgeschehen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeiwache in Annweiler in Verbindung zu setzen. Tel. 06346-9646-2519 oder per Mail pwannweiler@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell