Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Annweiler (ots)

Der Geschädigte parkte am 06.08.2025 gegen 16:30 Uhr seinen PKW, einen silbergrauen Mazda 3 Kombi am Flitschberg in Annweiler Höhe der Hausnummer 33. Bei seiner Rückkehr zum Fahrzeug am 08.08.2025 gegen 16:30 Uhr musste er feststellen, dass offensichtlich ein E-Scooter-Fahrer mit seinem Fahrzeug kollidiert und über die Motorhaube in die Windschutzscheibe gefallen war. Anschließend flüchtete der E-Scooter-Fahrer unerkannt von der Unfallstelle. Ob dieser durch den Verkehrsunfall Verletzungen davon getragen hat, bleibt aufgrund des Schadensbildes zu vermuten. An dem PKW entstand Sachschaden im 4 stelligen Bereich. Zeugen, welche Wahrnehmungen zum Unfallgeschehen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeiwache in Annweiler in Verbindung zu setzen. Tel. 06346-9646-2519 oder per Mail pwannweiler@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

  • 11.08.2025 – 12:10

    POL-PDLD: Briefkasten durch Böller zerstört - Sachschaden an geparktem Fahrzeug

    Hördt (ots) - Am Sonntagnacht wurde gegen 03:00 Uhr im Bereich der St. Georg-Straße ein Briefkasten durch einen Böller gesprengt. Trümmerteile beschädigten zudem ein gegenüber geparktes Auto. Es entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer: 07274-9580 zu melden. ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 12:05

    POL-PDLD: Trunkenheitsfahrt eines 18-Jährigen

    Germersheim / Sondernheim (ots) - Am Sonntagabend meldete ein Zeuge im Bereich der Sepp-Herberger-Straße zwei Jugendliche auf einem Motorroller ohne Kennzeichen und Helme im Bereich des Netto-Marktes in Germersheim / Sondernheim. Die Polizei stellte vor Ort einen 15-jährigen Fahrer sowie das nicht zugelassene und nicht versicherte Kleinkraftrad sicher. Der Jugendliche besitzt zudem keine Fahrerlaubnis und stand laut ...

    mehr
