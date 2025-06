Hessisches Landeskriminalamt

LKA-HE: Handel mit Amphetamin und Ecstasy - Drei Wohnungen in Hessen und Rheinland-Pfalz durchsucht

Wiesbaden (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Limburg an der Lahn und des Hessisches Landeskriminalamtes (HLKA)

In einem gemeinsamen Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Limburg und des HLKA wurden am frühen Donnerstagmorgen (26.06.) drei Wohnungen durchsucht. Die Maßnahmen wurden durch das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz und mehrere Spezialeinheiten unterstützt. Drei der Beschuldigten wird der Handel mit Betäubungsmittel in nicht geringen Mengen sowie der Verstoß gegen das Konsumcannabisgesetz vorgeworfen. Zusätzlich steht in einem Fall der Verdacht der schweren Körperverletzung im Raum.

Durch umfangreiche Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass die Beschuldigten im Alter von 34, 36 und 38, zwei Männer und eine Frau, in der Vergangenheit zumindest mit Amphetamin und Ecstasy gehandelt haben. Einer 46-jährigen Frau, die ebenfalls Beschuldigte ist, wird vorgeworfen, von den Handlungen gewusst und die Beschuldigten unterstützt zu haben.

Die Durchsuchungen fanden in Frankfurt am Main, im Landkreis Limburg-Weilburg und im Landkreis Altenkirchen (Rheinland-Pfalz) statt. Bei der Durchsuchung der Wohnräume der Beschuldigten konnten Datenträger, geringfügige Mengen Betäubungsmittel, Testosteron sowie eine Gaspistole und SoftAir Waffe sichergestellt werden. Darüber hinaus wurden auch umfangreiche Mengen an sogenannten NS-Devotionalien festgestellt. Ein Beschuldigter wird am heutigen Tag dem Haftrichter vorgeführt.

Die Ermittlungen dauern an. Die Pressehoheit obliegt der Staatsanwaltschaft Limburg an der Lahn. Weitere Auskünfte werden ausschließlich durch diese erteilt.

