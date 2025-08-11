POL-PDLD: Kandel - randalierender Patient muss verlegt werden
Kandel (ots)
Sonntagabend meldete eine Mitarbeiterin der Asklepios-Klinik einen 40-jährigen Randalierer. Dieser werfe mit Gegenständen und sei aggressiv. Vor Ort konnte der Störer aus Germersheim angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab 2,4 Promille. Aufgrund der Gesamtumstände wurde er in eine psychiatrische Einrichtung verlegt. Der Transport wurde polizeilich begleitet.
