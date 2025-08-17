Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Streit eskaliert +++ Norden - Verkehrsunfallflucht +++ Südbrookmerland - Brandgeschehen

Aurich/Wittmund (ots)

Pressemitteilungen der PI Aurich/ Wittmund vom Sonntag, den 17.2025

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Streit unter Nachbarn eskalierte

Am Samstagabend gegen 19.50 Uhr wurde die Norder Polizei in die Huntestraße in Norden gerufen. Dort war es zu einer Nachbarschaftsstreitigkeit zwischen einer 36-jährigen Frau und einem 52-jährigen Mann gekommen. Die beiden Personen gerieten zunächst in einen verbalen Streit, welcher dann jedoch in einer körperlichen Auseinandersetzung mündete. Die Frau wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei hat gegen beide Personen jeweils ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Norden - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Samstagmittag zwischen 13.30 Uhr und 13:50 Uhr wurde ein schwarzer PKW der Marke Ford in der Gewerbestraße in Norden beschädigt. Der PKW war im genannten Zeitraum auf dem Parkplatz eines dortigen Supermarktes geparkt. Der Verursacher, welcher vermutlich durch das Öffnen einer Fahrzeugtür die Fahrertür des Ford beschädigte, entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen des Unfalles werden gebeten sich bei der Polizei Norden unter 04931/9210 zu melden.

Sonstiges

Südbrookmerland - Brandgeschehen an einem Einfamilienhaus

Am frühen Samstagabend kam es im Finkenweg zu einem Brandgeschehen. Durch einen aufmerksamen Anwohner konnte gegen 17.20 Uhr eine Rauchentwicklung an dem Einfamilienhaus festgestellt werden. Die umgehend alarmierte Feuerwehr konnte einen kleinen Brand löschen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell