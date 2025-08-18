Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großheide - Zeugen nach Unfallflucht gesucht Hinte - Auffahrunfall

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Großheide - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Zu einer Unfallflucht kam es am Freitag in Großheide. Ein weißer Opel Crossland war dort in der Zeit von 17:30 Uhr bis 18:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Coldinner Straße abgestellt. In dieser Zeit wurde der Wagen durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr anschließend weiter, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Hinte - Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall in Hinte wurde ein Autofahrer verletzt. Ein 42-jähriger Mann aus Nortmoor fuhr gegen 7 Uhr mit seinem VW Crafter auf der Auricher Straße in Richtung Emden. Hierbei übersah er, dass ein vor ihm fahrender 55-jähriger Mann aus Südbrookmerland aufgrund des stockenden Verkehrs mit seinem VW Multivan abbremsen musste und fuhr auf. Durch den Zusammenstoß wurde der 55-Jährige leicht verletzt.

Sonstiges Geschehen

Norderney - Feuer in Toilettenhaus

Aus bislang unbekannter Ursache kam es in einem Toilettenhaus auf Norderney zu einem Feuer. Das Feuer wurde am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr entdeckt und konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Das Toilettenhaus, welches sich am Nordstrand befindet wurde stark beschädigt und ist derzeit nicht mehr nutzbar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei unter 04932 92980 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell