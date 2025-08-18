Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
POL-AUR: Wittmund - Einbruch in Wohnhaus
Landkreis Wittmund (ots)
Kriminalitätsgeschehen
Wittmund - Einbruch in Wohnhaus
Unbekannte sind in ein Wohnhaus in Wittmund eingebrochen. Die Täter verschafften sich in der Zeit von Donnerstag 19 Uhr bis Sonntag 9:30 Uhr gewaltsam Zutritt zum Gebäude in der Drostenstraße. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei unter 04462 9110 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Andre Behrends
Telefon: 04941/606-104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de
Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell