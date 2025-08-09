POL-UN: Werne - 19-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt
Werne (ots)
Am 08.08.2025 gegen 23:45 Uhr kam es in der Straße Bült in Werne zu einer Kollision zwischen einem PKW und einem Radfahrer. Der leichtverletzte Radfahrer wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.
Zeugen, insbesondere solche die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiwache unter Tel. 02389/921 3420 oder per E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.
Redaktionelle Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw
Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell