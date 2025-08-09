PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Schwerte (ots)

Am Freitagmorgen (08.008.2025) gegen 11 Uhr verwechselte ein 85-jähriger Iserlohner auf dem Gelände eines Fahrzeugpflegezentrum vermeintlich das Gas- mit dem Bremspedal seines Fahrzeuges. Aufgrund des unerwarteten Verhaltens seines Fahrzeuges durchbrach der Iserlohner mit dem Fahrzeug einen Stabmattenzaun und kam erst an einem Gebäude auf dem Nachbargrundstück zum Stehen. Der Fahrzeugführer wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Am Zaun sowie am Gebäude entstand Sachschaden. Das verunfallte Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
