Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kreis Unna - Kreispolizeibehörde Unna beteiligt sich an landesweiter Kontrollaktion: Überwachung des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs auf B 233 bei Fröndenberg

Kreis Unna (ots)

Am Freitag (08.08.2025) führt die Polizei NRW eine landesweite Kontrollaktion des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs durch. Der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Unna beteiligt sich ebenfalls an der Kontrollaktion.

Die Polizistinnen und Polizisten nehmen zahlreiche LKW unter die Lupe und überprüfen beispielsweise Fahrtenschreiber.

--> Denn: Die Manipulation des EG-Fahrtenschreibers kann die ordnungsgemäße Funktion von Fahrassistenzsystemen beeinträchtigen oder zu einem Ausfall dieser Systeme führen. Dies wird von der Polizei NRW mit Null-Toleranz verfolgt.

Die Zahl der LKW auf den Straßen wird zukünftig weiter ansteigen. Nach der Prognose des Bundesverkehrsministeriums wird der Güterverkehr bis 2030 um 39 Prozent zunehmen.

--> Heißt: Sicherer Güterverkehr braucht Kontrollen - und genau die gibt es in NRW.

Um alle Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer zu schützen, hat die Polizei NRW unter anderem die Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten sowie die richtige Ladungssicherung im Fokus.

--> Fakt: Nur wer ausgeruht und mit gut gesicherter Ladung fährt, ist sicher unterwegs.

Übermüdung, falsch bzw. schlecht gesicherte Ladung und manipulierte Assistenzsysteme können Menschenleben kosten! Die Polizei NRW wird daher heute und auch weiterhin regelmäßig Kontrollen im Bereich des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs durchführen, um die Verkehrssicherheit zu steigern und Unfälle zu vermeiden.

--> Unser Ziel ist klar: Weniger Verkehrsunfälle mit LKW-Beteiligung - mehr Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell