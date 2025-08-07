POL-UN: Werne - Tempolimit mehrfach erheblich überschritten
Werne (ots)
Bei Geschwindigkeitskontrollen der Polizei wurden am Mittwoch (06.08.2025) teilweise erhebliche Überschreitungen festgestellt.
An einer Kontrollstelle an der Hammer Straße, in Höhe Gersteinwerk, wurden im innerörtlichen Bereich in der Zeit von 07.45 Uhr bis 16.05 Uhr insgesamt 1806 Fahrzeuge gemessen. 400 davon waren zu schnell unterwegs. 42 Fahrende erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren und 358 Fahrende ein Verwarnungsgeld.
"Trauriger Spitzenreiter" war ein Fahrer oder eine Fahrerin, die mit 84 km/h bei zulässigen 50 km/h gemessen wurde (nach Abzug der Toleranz bleibt eine Überschreitung von 31 km/h), was ein Bußgeld von 260 Euro, 1 Monat Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg zur Folge haben wird.
