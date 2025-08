Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Menden (Sauerland) - Laufender Polizeieinsatz - Nachtrag zur Pressemitteilung vom 05.08.2025 um 17:05 Uhr - Festnahme von drei Tatverdächtigen nach Verdacht mit Handel von Betäubungsmitteln

Menden (Sauerland) (ots)

Am heutigen Tag (05.08.2025) kam es gegen 15:50 Uhr durch Polizeibeamte der KPB Unna zu geplanten Durchsuchungsmaßnahmen mehrerer Objekte in Menden. Hierbei waren Objekte in der Kolpingstraße und in der Straße Im Lahrfeld betroffen.

Hintergrund ist ein umfangreiches Ermittlungsverfahren wegen Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln, welches im Zusammenhang mit denen am heutigen Tag erfolgten Festnahmen in Fröndenberg steht.

Für die Durchführung der Maßnahmen in Menden waren weiterhin die Bereitschaftspolizei als auch ein besonders ausgebildeter Diensthund im Einsatz.

Im Rahmen des Einsatzes wurden ein 21-jähriger Deutschtürke aus Menden und ein 31-jähriger Deutscher aus Menden festgenommen.

Die KPB Unna steht im partnerschaftliche Austausch mit der KPB Märkischer Kreis.

Die Ermittlungen und der Einsatz dauern an.

Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung.

