POL-UN: Schwerte - Sondereinsatz zur Bekämpfung der Straßenkriminalität mit Festnahme zweier Minderjähriger nach Fahrraddiebstahl

Kamen (ots) - Am Samstag, 02.08.2025, kam es zwischen 09.10 und 10:00 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht am Koepeplatz in Kamen. Eine 84-jährige aus Kamen parkte ihr Fahrzeug auf dem dortigen Parkplatz. Bei ihrer Rückkehr bemerkte sie einen Schaden an der hinteren Fahrzeugseite. Die Polizei sucht nun nach dem flüchtigen Unfallverursachenden. Wer Angaben zu dem ...

