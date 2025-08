Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Unbekannte Person auf E-Scooter nach Verkehrsunfall flüchtig

Bönen (ots)

Eine 63-jährige Bönenerin befand sich am Samstag (02.08.2025) gegen 20.00 Uhr zu Fuß mit ihrem Hund auf der Woortstraße in Bönen, als sich ihr in Höhe der Pestalozzischule eine bislang unbekannte Person auf einem E-Scooter näherte. Die Person berührte die 63-Jährige, woraufhin sie zu Fall kam und stürzte.

Dabei verletzte sie sich leicht.

Die unbekannte Person auf dem E-Scooter entfernt sich von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Hinweise, die zur Feststellung des gesuchten E-Scooter-Fahrers oder Fahrerin beitragen, bitte an die Polizei in Kamen: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell