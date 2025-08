POL-UN: Bergkamen - Zeugen nach Einbruch in Wohnung gesucht

Unna (ots) - Bislang unbekannte Täter versuchten sich zwischen Montag (28.07.2025), 10.00 Uhr und Dienstag (29.07.2025), 18.00 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Kieler Straße zu verschaffen. Hinweise zum Einbruch und zu den unbekannten Tätern bitte an die Polizei in Kamen: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an: ...

