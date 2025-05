Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Nach Verkehrsunfall: Flüchtiger Radfahrer gesucht

Northeim (ots)

37154 Northeim, Eschenschlag, Mittwoch, 28.05.2025, 17.10 Uhr

NORTHEIM (mil)

Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht kam es am Mittwochnachmittag in der Straße am Eschenschlag. Ein 36-jähriger Mann wartete in der Straße Eschenschlag verkehrsbedingt mit seinem Pkw an einer roten Ampel. Währenddessen fuhr ein bislang unbekannter Radfahrer vorne links in den wartenden Pkw und kam in Folge dessen zu Fall. Der 36-jährige Mann stieg aus seinem Pkw aus, doch der Radfahrer entfernte sich ohne weiteres vom Unfallort.

Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000,00 Euro.

Der flüchtige Radfahrer kann wie folgt beschrieben werden:

- jüngerer Mann (ca. 20 Jahre alt) - dünne/ schmale Statur - kein Bart - schwarze Bekleidung - schwarzer Rucksack - schwarze Cappi

Bei dem Zweirad handelte es sich um ein schwarzes E-Bike mit silbernen Stickern.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall oder der flüchtigen Person geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell