Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Jugendliche sexuell belästigt

Stuttgart (ots)

Am Mittwochabend (16.07.2025) kam es am Hauptbahnhof Stuttgart zu einer sexuellen Belästigung durch einen 47-jährigen Mann.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen hielt sich der Tatverdächtige gegen 20:00 Uhr in den Toilettenanlagen am Bahnsteig 1 auf. Dort soll er einer 14-jährigen deutschen Staatsangehörigen an die Hüfte gefasst und diese bedroht haben. Durch Beamte der Bundespolizei wurde der Tatverdächtige noch am Tatort angetroffen und den polizeilichen Maßnahmen unterzogen.

Gegen den rumänischen Staatsangehörigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell