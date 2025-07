Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250708-3: E-Scooter Fahrer unter Drogeneinfluss unterwegs

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Polizisten ordneten Blutproben an

Polizisten haben am Montag und Dienstag (7. und 8. Juli) E-Scooterfahrer in Elsdorf, Bergheim und Wesseling gestoppt und kontrolliert. Drogenvortests bei den Betroffenen (45, 45, 32) zeigten jeweils ein positives Ergebnis an. Die Beamten ordneten in allen drei Fällen Blutproben an und fertigten Anzeigen.

Gegen 12.30 Uhr am Montagmorgen führten Polizisten bei einem E-Scooterfahrer (45) in Elsdorf auf der Gladbacher Straße eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Dabei fielen den Polizisten die geröteten und glasigen Augen des 45-Jährigen auf. Nach dem positiven Ergebnis des Drogenvortest auf Cannabis, entnahm später ein Arzt in einem Krankenhaus auf Anordnung eine Blutprobe.

In Bergheim kontrollierten Beamte am Montagabend gegen 18 Uhr einen 45-Jährigen an der Straße "In der Freiheit". Dabei stellten die Uniformierten bei dem 45-Jährigen verkleinerte Pupillen und glasige Augen fest. Auch hier zeigte ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest ein positives Ergebnis an. Der Mann soll zuvor Amphetamine konsumiert haben. Auf Anordnung entnahm ein Arzt auf einer Polizeiwache eine Blutprobe.

Am Dienstagmorgen gegen 3 Uhr kontrollierten Polizisten in Wesseling einen 32-Jährigen im Bereich der Straße "Auf dem Mühlenberg". Dabei fiel den Beamten auf, dass der 32-Jährige zitterte und seine Pupillen verkleinert waren. Der freiwillig durchgeführte Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamine und Kokain. Der 32-Jährige wurde zur Blutprobe mit auf eine Wache genommen.

In allen drei Fällen untersagten die Polizisten die Weiterfahrt. Die Ermittlungen der Beamten des Verkehrskommissariats dauern an.

E-Scooter sind Elektrokleinstfahrzeuge, bei deren Nutzung die gleichen Regeln bezüglich des Alkohol- und Betäubungsmittelkonsums gelten, wie bei anderen Kraftfahrzeugen, beispielsweise dem Auto. Das Führen von E-Scootern im öffentlichen Verkehrsraum unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen führt daher in der Regel zu entsprechenden Ermittlungsverfahren. (win/sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell