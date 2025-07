Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250708-2: Zeugensuche nach Wohnungseinbruch

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Täter flüchteten in einem Fall mit Beute

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach Unbekannten, die am Freitag (4. Juli) in Brühl und am Montag (7. Juli) in Bergheim in zwei Einfamilienhäuser eingebrochen sein sollen. Einer der Täter in Bergheim soll 182 Zentimeter groß und kräftig sein. Zur Tatzeit sei er mit einem schwarzen Oberteil und einer schwarzen Jogginghose sowie einem Rucksack, Handschuhen und einer Sturmhaube bekleidet gewesen. Der andere Täter sei 185 Zentimeter groß und schlank gewesen, er sei ebenfalls schwarz bekleidet gewesen. Die Täter aus Brühl konnten nicht beschrieben werden. Die Ermittler des Kriminalkommissariat 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen sollen die Einbrecher am Freitag zwischen 8.45 Uhr und 14 Uhr in ein Haus am "Flechtenweg" in Brühl eingebrochen sein. Die Unbekannten sollen die Terassentür mit einem Gegenstand eingeworfen haben und so in die Wohnung gelangt sein. Sie durchwühlten mehrere Schubladen und entwendeten Schmuck.

In Bergheim gelangten Täter am Montag gegen 2.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Frickestraße. Die Täter sollen die Eingangstür aufgehebelt und sich so Zugang zum Objekt verschafft haben. Die Bewohnerin wurde aufgrund verdächtiger Geräusche aufmerksam und soll diese im Eingangsbereich festgestellt haben. Die Täter liefen daraufhin in Richtung Barbarastraße davon. Entwendet wurde laut jetzigen Ermittlungsstand nichts.

Alarmierte Polizisten nahmen den Sachverhalt auf, fertigten eine Strafanzeige und weitere Beamte sicherten die Spuren am Tatort.

Die Polizei rät Betroffenen, die einen Wohnungseinbruch in ihrem zu Hause oder ihrer Arbeitsstelle feststellen:

- Ruhe bewahren und umgehend den Notruf der Polizei 110 wählen. - Nichts anfassen und den Tatort so belassen wie er ist, damit die alarmierten Beamten Spuren sichern können. - Niemals selbst in Gefahr bringen. Verlassen Sie das Gebäude wieder, wenn Hinweise vorliegen, dass die Täter noch dort sind.

Nützliche Informationen zum Thema Einbruchschutz erhalten Sie bei unseren Expertinnen und Experten der Kriminalprävention und auf unserer Internetseite. https://rhein-erft-kreis.polizei.nrw/themenseite-wohnungseinbruch (win/sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell