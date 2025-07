Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250707-1: Einbruch in Kiosk - Zeugensuche

Bergheim (ots)

Scheibe mit Schachtabdeckung zerstört

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach drei Unbekannten. Ihnen wird vorgeworfen, in der Nacht zu Sonntag (6. Juli) in einen Kiosk in Bergheim-Niederaußem eingebrochen zu sein. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die Täter Tabakwaren entwendet haben. Einer der Täter sei circa 180 Zentimeter groß und habe zur Tatzeit ein helles Oberteil und eine dunkle Hose getragen. Das Trio sei zudem maskiert gewesen.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 21 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach derzeitigem Sachstand sollen die Unbekannten gegen 3.45 Uhr die Scheibe des Kiosks an der Dormagener Straße mit einer Schachtabdeckung zerschmettert haben. Ein Zeuge habe beobachtet, wie zwei Personen den Innenraum betreten und diesen anschließend mit einem Sack verlassen haben sollen. Den Sack sollen sie in ein Auto geladen haben und schließlich über die Bundesstraße (B) 477 in Richtung Bergheim davongefahren sein.

Hinzugerufene Polizisten nahmen umgehend die Fahndung nach den Flüchtigen auf. Die Beamten sicherten Spuren am Tatort und fertigten eine Strafanzeige. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell