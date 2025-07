Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250704-3: Fahrgast verletzt Busfahrer schwer

Bergheim (ots)

14-jähriger Zeuge identifiziert Tatverdächtigen

Bei einem Streit zwischen einem Fahrgast (25) und einem Busfahrer (59) am Donnerstagmittag (3. Juli) in Bergheim-Kenten ist der Fahrer des Linienbusses schwer verletzt worden. Ein 14-Jähriger Businsasse erkannte den geflüchteten Tatverdächtigen in einem nahegelegen Garten wieder und informierte die Polizisten am Einsatzort.

An der Haltestelle am Sodagraben und der Leipziger Straße soll nach Zeugenangaben der 25-Jährige den Busfahrer gegen 12.50 Uhr, nach einem Streit über das Fahrticket, mit mehreren Angriffen gegen den Kopf schwer verletzt haben. Rettungskräfte behandelten den Mann noch im Bus und fuhren ihn anschließend in ein Krankenhaus. Bei der Auseinandersetzung soll auch ein 11-Jähriger Fahrgast leicht verletzt worden. Auch um ihn kümmerten sich die Rettungskräfte.

Noch während der Anzeigenaufnahme vor Ort gab ein 14-Jähriger Schüler an, den geflüchteten Tatverdächtigen in einem nahegelegen Garten an der Straße "Kentener Heide" gesehen zu haben. Die Beamten trafen den Gesuchten an dem genannten Ort an. Sie hielten seine Personalien und seine Aussage fest und fertigten eine Strafanzeige. Der Beschuldigte muss sich nun in einem Verfahren unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung verantworten. Die weiteren Ermittlungen haben die Beamten des Kriminalkommissariats 21 bereits aufgenommen. (rs)

