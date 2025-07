Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250704-1: Einbruch in Lagerhalle- Zeugenaufruf

Frechen (ots)

Täter flüchten mit Beute

Die Polizei fahndet derzeit nach Unbekannten, die zwischen Mittwoch (2. Juli) und Donnerstag (3. Juli) in eine Lagerhalle in Frechen eingebrochen sein sollen. Die Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen nach Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut erstem Ermittlungsstand sollen Täter zwischen Mittwochabend 19.30 Uhr und Donnerstagmorgen 8 Uhr die Metallfassade einer Firmenlagerhalle in der Rudolf-Diesel-Straße aufgeschnitten und sich so Zugang zu dem Objekt verschafft haben. Sie sollen aus den Schränken der Lagerräume technisches Equipment und Solarpanelen entwendet haben. Ob weitere Gegenstände gestohlen wurden, ist Teil der Ermittlungen.

Alarmierte Polizisten kamen zum Tatort und nahmen die Spuren auf. Zudem fertigten sie eine Strafanzeige. (win/sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell