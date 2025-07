Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250703-1: Drei Personen bei Verkehrsunfall leichtverletzt

Erftstadt (ots)

Gefahrensituation Ein- und Abbiegen

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag (2. Juli) in Erftstadt sind drei Autofahrer leicht verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um die Leichtverletzten und brachten sie ins Krankenhaus.

Nach derzeitigem Sachstand sei der Fahrer (59) eines grauen Peugeot mit seiner Beifahrerin gegen 11.40 Uhr auf der Bundesstraße (B) 265 von Zülpich kommend in Richtung Landstraße (L) 33 gefahren. Gleichzeitig sei ein 81- Jähriger in einem schwarzen Polo auf der B265 in entgegengesetzte Richtung nach Zülpich unterwegs gewesen. An der Einmündung von der L33 und B265 habe der 59-Jährige beabsichtigt nach links in Richtung Nörvenich abzubiegen. Die beiden Fahrzeuge stießen dabei aus bislang ungeklärtem Grund zusammen. Der graue Peugeot wurde aufgrund der Wucht des Aufpralls gegen einen stehenden LKW geschleudert. Der 81- Jährige sowie der 59-Jährige und seine Beifahrerin zogen sich dabei leichte Verletzungen zu. Ein Zeuge informierte die Rettungskräfte und die Polizei.

Die hinzugerufenen Polizisten dokumentierten die Spuren, befragten Zeugen und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Mitarbeiter eines Transportunternehmens schleppten die beteiligten Autos ab. Fachkräfte entfernten ausgelaufene Betriebsmittel von der Fahrbahn. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (win)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell