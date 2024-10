Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz

LKA-RP: Erfolge gegen Geldautomatensprenger sichtbar

Mainz (ots)

Innenminister Michael Ebling und die Vertreter der rheinland-pfälzischen Bankenverbände haben ein erstes positives Zwischenfazit ihrer Kooperation zur Eindämmung von Geldautomatensprengungen gezogen. Im Februar 2023 hatten sich Innenministerium, Landeskriminalamt (LKA), Sparkassenverband, Genossenschaftsverband und Sparda Bank Südwest gemeinsam zu entsprechenden Maßnahmen verpflichtet.

"Im Jahr 2024 wurden bislang 20 Taten registriert. Das ist ein Rückgang um 51,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und damit ein echter Erfolg unserer Kooperation. Wir halten den Fahndungs- und Kontrolldruck hoch und haben seit Beginn unserer Vereinbarung die Anstrengungen nochmals flächendeckend intensiviert. Landesweit hat die Polizei 945 Einsatzmaßnahmen gegen Geldautomatensprenger durchgeführt", so Innenminister Michael Ebling.

"Die an der Kooperationsvereinbarung beteiligten Banken und Sparkassen haben den Tätern mit modernen Sicherheitstechnologien und präventiven Maßnahmen die Aussicht auf verwertbare Beute genommen. Nachtverschluss, Einbruchmeldeanlagen, Einfärbesysteme und Vernebelungsanlagen sind einige Beispiele aus einem ganzen Maßnahmenmix der Prävention.

Die spürbar reduzierten Fallzahlen dokumentieren deutlich den Erfolg und zeigen, dass es allen Kooperationspartnern gemeinsam gelungen ist, zielgerichtet und wirkungsvoll die Kriminalität zu bekämpfen", so Thomas Hirsch, Präsident des Sparkassenverbandes Rheinland-Pfalz, stellvertretend für die an der Kooperationsvereinbarung beteiligten Vertreterinnen und Vertreter der Kreditwirtschaft.

Erst in der vergangenen Woche konnten zudem unter Leitung des rheinland-pfälzischen Landeskriminalamts und in enger Abstimmung mit dem Bundeskriminalamt und Europol in den Niederlanden, Frankreich und weiteren Bundesländern mehrere Täter festgenommen und umfangreiche Beweismittel sichergestellt werden. Den Tätern wird vorgeworfen, alleine in Rheinland-Pfalz sechs Sprengungen vorgenommen zu haben. Dabei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 1,5 Millionen Euro.

"Diese Erfolge setzen klare Signale. Die Täter werden konsequent verfolgt und zur Rechenschaft gezogen, auch über Ländergrenzen hinweg und in internationaler Zusammenarbeit", lobte Ebling die Arbeit der Polizei. Es gehe nicht nur um den Schutz von Geld, sondern um den Schutz von Menschenleben, machte der Minister deutlich. Jede skrupellose Tat bringe Menschen in Gefahr. Daher würden Kooperation und Maßnahmen fortgesetzt.

Original-Content von: Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz, übermittelt durch news aktuell