Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250703-2: Festnahme nach Wohnungseinbruch

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Tatverdächtiger wird Haftrichter vorgeführt

Am Mittwochmorgen (2. Juli) hat die Polizei zwei Tatverdächtige (17, 31) nach einem Wohnungseinbruch in Hürth am Tatort festgenommen. Der 17-Jährige wird zeitnah einem Haftrichter vorgeführt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Nach derzeitigem Sachstand hebelten Einbrecher gegen 10 Uhr die Terassentür eines Einfamilienhauses der Straße "Im Wiesengrund" auf. Eine aufmerksame Zeugin alarmierte die Polizei. Als die Uniformierten an der Tatörtlichkeit eintrafen, umstellten sie das Einfamilienhaus.

Als die Verdächtigen die Polizisten erblickt haben sollen, sollen sie versucht haben über den Zaun in Richtung Fürstenbergstraße zu flüchten. Die Beamten stoppten die Männer und nahmen sie fest. Nach einer Durchsuchung des 17- jährigen und des 31-jährigen Beschuldigten stellten sie Bargeld sowie mutmaßliches Diebesgut und Werkzeuge sicher.

Die Beamten fertigten eine Strafanzeige. Weitere Polizisten sicherten die Spuren am Tatort. (win/sc)

