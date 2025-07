Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250704-4: Betrüger gaben sich als Bankmitarbeiter aus- Zeugenaufruf

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Polizei warnt vor dreister Masche

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem 35- bis 40-jährigen, schlanken etwa 185 Zentimeter großen Mann mit kurzen schwarzen Haaren und einem Bart, der am Donnerstagmittag (3. Juli) an einem Betrug in Wesseling beteiligt gewesen sein soll. Der Mann, der zur Tatzeit mit einem weiß/ beigen T-Shirt und einer grauer Stoffhose bekleidet gewesen sein soll, veranlasste die Frau dazu ihm ihre Bankkarte samt PIN zu überreichen. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 12 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Ersten Erkenntnissen zufolge riefen die Betrüger gegen 11.45 Uhr bei der Frau an, gaben sich als Bankmitarbeiter und Polizist aus und behaupteten, dass eine verdächtige Abbuchung von dem Konto der Dame abgebucht worden sei. Mit dieser Lüge veranlassten die Täter die Geschädigte dazu ihre Bankkarte samt PIN an einen Betrüger im Bereich der Gartenstraße zu übergeben. Die Geschädigte erstattete Anzeige auf einer Polizeiwache. Die Beamten nahmen den Sachverhalt auf, fertigten eine Anzeige und sperrten die Karte.

Die Polizei rät: Bleiben Sie Skeptisch. Bankmitarbeiter fragen nie nach Ihren Zugangsdaten. Geben Sie keine Informationen zu Wertgegenständen, Bargeldbeständen oder Bankkonten an Anrufer heraus. Rufen Sie gegebenenfalls selbstständig bei dem angegebenen Unternehmen an. Informieren Sie die Polizei unter der Notrufnummer "110" über derartige Vorfälle. Das sollten sie auch in dem Fall tun, wenn Sie einen Betrugsversuch selbst unterbunden haben.

Weitere Hinweise zum Thema geben Ihnen gerne auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kriminalprävention unter der Rufnummer 02271 81 -4848 (win/sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell