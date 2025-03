Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Unbekannter streift Grundstücksmauer - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmorgen, 06.03.2025, in der Zeit zwischen 09:15 Uhr und 13.00 Uhr, ist ein unbekannter Fahrzeuglenker mutmaßlich beim Parkvorgang gegen eine Grundstücksmauer in der Holbeinstraße in Bad Säckingen gefahren. Unweit zur Kreuzung Dürerstraße fuhr ein unbekanntes Fahrzeug mutmaßlich rückwärts beim Rangieren gegen die Grenzmauer in der Holbeinstraße. Dabei entstand Sachschaden an der Mauer und ein Rücklicht des Beteiligten dürfte beschädigt worden sein. Das Polizeirevier Bad Säckingen, 07761 934-0, bittet mögliche Beteiligte oder Zeugen, sich zu melden.

