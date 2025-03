POL-FR: Murg: Rauch aus Kellerwohnung - Essen im Topf angebrannt

Freiburg (ots) - Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 05.03.2025, 22:00 Uhr und Donnerstag, 06.03.2025, 06:15 Uhr kam es in zwei Hotels in der Ortsmitte von Saig zu einem versuchten und einem vollendeten Einbruch. Die bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich in einem Fall gewaltsam Zutritt in das Anwesen und durchsuchte dieses nach Wertgegenständen. Bei einem anderen Hotel blieb es beim Versuch. Über Diebesgut sowie ...

