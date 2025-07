Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Bundespolizisten stellen Tatverdächtigen nach versuchtem Diebstahl

Heilbronn (ots)

Heilbronn. Am Dienstagmorgen (15.07.2025) kam es gegen 7:50 Uhr am Hauptbahnhof Heilbronn zu einem versuchten Diebstahl mit Waffen. Ersten Informationen zufolge betrat ein 32-jähriger rumänischer Staatsangehöriger zunächst einen Kiosk im Bahnhofsgebäude und versuchte, sich unbefugt Zutritt zu einem Nebenraum zu verschaffen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte er dort offenbar eine Geldbörse entwenden. Die 44-jährige kroatische Verkäuferin des Kiosks soll den Vorfall bemerkt haben. Sie soll den Mann angesprochen und so die Tat verhindert haben. Der Tatverdächtige flüchtete anschließend aus dem Geschäft, konnte jedoch kurze Zeit später durch eine Streife der alarmierten Bundespolizei gestellt und vorläufig festgenommen werden. Im Rahmen einer Durchsuchung fanden die Beamten ein Messer in der Bauchtasche des Mannes, welches sichergestellt wurde. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige entlassen. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls mit Waffen eingeleitet.

