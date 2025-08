Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Einbruch in Pflegeschule

Bergkamen (ots)

Zwischen Freitag (01.08.2025), 14.00 Uhr und Montag (04.08.2025), 07.05 Uhr sind unbekannte Täter gewaltsam in eine Pflegeschule an der Ebertstraße in Bergkamen-Mitte eingedrungen.

Die Täter hebelten ein Fenster auf, durchwühlten mehrere Räume und entwendeten Bargeld.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220 oder 02303 921 0 zu wenden. Eine Kontaktaufnahme kann auch gerne per Mail erfolgen: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

