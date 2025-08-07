Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Geschwindigkeitskontrolle auf L 679 (Ausbauende)

Unna (ots)

Die Kreispolizeibehörde Unna hat mit seinem Verkehrsdienst am Mittwoch, 06.08.2025, eine Geschwindigkeitsüberwachung in Unna durchgeführt.

In der Zeit von 11.45 Uhr bis 13.10 Uhr wurde auf der L 679 (Ausbauende), in der Nähe des Kreisverkehrs Max-Planck-Straße, das Tempo gemessen - bei dort erlaubten 60 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft waren fünf Fahrzeuge zu schnell. Drei Fahrzeugführer bekommen jetzt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und zwei ein Verwarnungsgeld.

Der an diesem Tag schnellste gemessene Pkw war mit 120 km/h unterwegs - nach Abzug der Toleranz bleibt eine vorwerfbare Geschwindigkeitsüberschreitung von 54 km/h. Den Fahrzeugführer erwartet jetzt ein Bußgeld in Höhe von 480 Euro, 2 Punkte in Flensburg und 1 Monat Fahrverbot.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell