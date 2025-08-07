PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Geschwindigkeitskontrolle auf L 679 (Ausbauende)

Unna (ots)

Die Kreispolizeibehörde Unna hat mit seinem Verkehrsdienst am Mittwoch, 06.08.2025, eine Geschwindigkeitsüberwachung in Unna durchgeführt.

In der Zeit von 11.45 Uhr bis 13.10 Uhr wurde auf der L 679 (Ausbauende), in der Nähe des Kreisverkehrs Max-Planck-Straße, das Tempo gemessen - bei dort erlaubten 60 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft waren fünf Fahrzeuge zu schnell. Drei Fahrzeugführer bekommen jetzt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und zwei ein Verwarnungsgeld.

Der an diesem Tag schnellste gemessene Pkw war mit 120 km/h unterwegs - nach Abzug der Toleranz bleibt eine vorwerfbare Geschwindigkeitsüberschreitung von 54 km/h. Den Fahrzeugführer erwartet jetzt ein Bußgeld in Höhe von 480 Euro, 2 Punkte in Flensburg und 1 Monat Fahrverbot.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Alle Meldungen Alle
  • 07.08.2025 – 13:28

    POL-UN: Werne - Tempolimit mehrfach erheblich überschritten

    Werne (ots) - Bei Geschwindigkeitskontrollen der Polizei wurden am Mittwoch (06.08.2025) teilweise erhebliche Überschreitungen festgestellt. An einer Kontrollstelle an der Hammer Straße, in Höhe Gersteinwerk, wurden im innerörtlichen Bereich in der Zeit von 07.45 Uhr bis 16.05 Uhr insgesamt 1806 Fahrzeuge gemessen. 400 davon waren zu schnell unterwegs. 42 Fahrende erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren und 358 ...

    mehr
  • 06.08.2025 – 10:53

    POL-UN: Bergkamen - Einbruch in Pflegeschule

    Bergkamen (ots) - Zwischen Freitag (01.08.2025), 14.00 Uhr und Montag (04.08.2025), 07.05 Uhr sind unbekannte Täter gewaltsam in eine Pflegeschule an der Ebertstraße in Bergkamen-Mitte eingedrungen. Die Täter hebelten ein Fenster auf, durchwühlten mehrere Räume und entwendeten Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220 oder 02303 921 0 zu wenden. Eine Kontaktaufnahme kann auch ...

    mehr
  • 06.08.2025 – 10:05

    POL-UN: Selm - Unfall zweier Pedelecs

    Selm (ots) - Am Dienstag (05.08.2025) waren gegen 11.40 Uhr ein 68-Jähriger und eine 67-jährige - beide aus Werne - auf der Werner Straße in Selm unterwegs. Sie befuhren die Straße mit ihren Pedelecs in Richtung Werne. Zwischen Netteberger Straße und Cappenberger Damm stießen die beiden Pedelecs zusammen, woraufhin beide Personen stürzten. Ein herannahender Pkw-Fahrer konnte sein Fahrzeug noch rechtzeitig abbremsen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren