Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - 75 km/h bei erlaubten 30 km/h ziehen 2 Punkte und 1 Monat Fahrverbot nach sich

Kamen (ots)

Der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Unna hat am Dienstag (05.08.2025) die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer in Kamen überprüft.

Das Ganze zwischen 07.55 Uhr und 09.30 Uhr an der Wickeder Straße. Dort gilt eine zulässige Geschwindigkeit von 30 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft. In dieser Zeit verstießen 10 Verkehrsteilnehmer gegen die Geschwindigkeitsbegrenzung. Von diesen besonders "Schnellen" bekommen fünf eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und fünf wurde ein Verwarnungsgeld zuteil.

Mit 75 km/h konnte zudem eine Person gemessen werden - abzüglich der Toleranz bleiben 42 vorwerfbare km/h. Diese Person, die mit 45 km/h zu den "Schnellsten" an diesem Tag gehört hat, muss sich jetzt auf ein Bußgeld von 320 Euro, 2 Punkte und 1 Monat Fahrverbot gefasst machen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell