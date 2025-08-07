PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - 75 km/h bei erlaubten 30 km/h ziehen 2 Punkte und 1 Monat Fahrverbot nach sich

Kamen (ots)

Der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Unna hat am Dienstag (05.08.2025) die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer in Kamen überprüft.

Das Ganze zwischen 07.55 Uhr und 09.30 Uhr an der Wickeder Straße. Dort gilt eine zulässige Geschwindigkeit von 30 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft. In dieser Zeit verstießen 10 Verkehrsteilnehmer gegen die Geschwindigkeitsbegrenzung. Von diesen besonders "Schnellen" bekommen fünf eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und fünf wurde ein Verwarnungsgeld zuteil.

Mit 75 km/h konnte zudem eine Person gemessen werden - abzüglich der Toleranz bleiben 42 vorwerfbare km/h. Diese Person, die mit 45 km/h zu den "Schnellsten" an diesem Tag gehört hat, muss sich jetzt auf ein Bußgeld von 320 Euro, 2 Punkte und 1 Monat Fahrverbot gefasst machen.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Alle Meldungen Alle
  • 07.08.2025 – 13:36

    POL-UN: Unna - Geschwindigkeitskontrolle auf L 679 (Ausbauende)

    Unna (ots) - Die Kreispolizeibehörde Unna hat mit seinem Verkehrsdienst am Mittwoch, 06.08.2025, eine Geschwindigkeitsüberwachung in Unna durchgeführt. In der Zeit von 11.45 Uhr bis 13.10 Uhr wurde auf der L 679 (Ausbauende), in der Nähe des Kreisverkehrs Max-Planck-Straße, das Tempo gemessen - bei dort erlaubten 60 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft waren ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 13:28

    POL-UN: Werne - Tempolimit mehrfach erheblich überschritten

    Werne (ots) - Bei Geschwindigkeitskontrollen der Polizei wurden am Mittwoch (06.08.2025) teilweise erhebliche Überschreitungen festgestellt. An einer Kontrollstelle an der Hammer Straße, in Höhe Gersteinwerk, wurden im innerörtlichen Bereich in der Zeit von 07.45 Uhr bis 16.05 Uhr insgesamt 1806 Fahrzeuge gemessen. 400 davon waren zu schnell unterwegs. 42 Fahrende erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren und 358 ...

    mehr
  • 06.08.2025 – 10:53

    POL-UN: Bergkamen - Einbruch in Pflegeschule

    Bergkamen (ots) - Zwischen Freitag (01.08.2025), 14.00 Uhr und Montag (04.08.2025), 07.05 Uhr sind unbekannte Täter gewaltsam in eine Pflegeschule an der Ebertstraße in Bergkamen-Mitte eingedrungen. Die Täter hebelten ein Fenster auf, durchwühlten mehrere Räume und entwendeten Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220 oder 02303 921 0 zu wenden. Eine Kontaktaufnahme kann auch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren