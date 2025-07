Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach sexueller Belästigung - Zeugen gesucht

Augsburg (ots)

Pfersee - Am Montag (28.07.2025) belästigte ein bislang unbekannter Täter eine 26-Jährige in der Lutzstraße.

Gegen 20.45 Uhr war die 28-Jährige auf Höhe der Ludwig-Thoma-Straße auf dem Radweg am Westufer der Wertach unterwegs. Hierbei berührte sie der unbekannte Täter am Gesäß und entfernte sich anschließend mit einem Fahrrad in Richtung Gollwitzerstraße. Die 26-Jährige meldete den Vorfall im Nachgang bei der Polizei.

Der bislang Unbekannte wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 16 Jahre alt, hatte einen leichten Oberlippenbart, südländisches Erscheinungsbild, trug ein weißes T-Shirt, eine kurze Hose, fuhr mit einem alten Fahrrad.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sexueller Belästigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen. Die Polizei bittet Personen, die verdächtige Feststellungen machen, umgehend den Polizeinotruf 110 zu verständigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell