POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am gestrigen Dienstag (29.07.2025) geriet eine Mülltonne in der Waibelstraße in Brand. Gegen 15.30 Uhr wurde eine Anwohnerin auf eine brennende Papiertonne aufmerksam. Die Frau löschte den Brand. Durch das schnelle Handeln konnte eine Beschädigung der Mülltonne verhindert. Ob letztlich ein Schaden entstanden ist, wird derzeit ...

