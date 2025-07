POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl aus Baustelle

Augsburg (ots) - Universitätsviertel - Am gestrigen Dienstag (29.07.2025) kam es zu einer Unfallflucht in der Bleriotstraße. Gegen 11.15 Uhr fuhr ein zunächst unbekannter 64-jähriger Autofahrer aus einer Ausfahrt auf in die Bleriotstraße ein. Beim Abbiegen übersah er offenbar ein Auto, das am Straßenrand geparkt war. Es kam zum Zusammenstoß. Der 64-Jährige begutachtete den Schaden, fuhr jedoch weiter, ohne sich ...

mehr