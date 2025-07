POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallfluchten

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am vergangenen Montag (28.07.2025) betrog eine bislang unbekannte Frau eine 33-jährige Frau in Augsburg um einen niedrigen zweistelligen Betrag. Gegen 12.30 Uhr bog die 33-Jährige mit ihrem Auto in eine Tiefgarageneinfahrt ein. Eine bislang unbekannte Frau lief zur selben Zeit in die Einfahrt und setzte sich vor das Auto der 33-Jährigen. Die Autofahrerin sprach die Unbekannte daraufhin an. ...

