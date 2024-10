Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall auf dem Fahrradweg in der Friedrich-Paffrath-Straße Ecke Altengrodener Weg - Polizei sucht Zeugen zu einem unbekannten Fahrradfahrer

Wilhelmshaven (ots)

Am 03.10.2024 erhielt die Polizei Kenntnis von einem Verkehrsunfall, der sich an dem Tag gegen 12:30 Uhr auf dem Fahrradweg der Friedrich-Paffrath-Straße Ecke Altengrodener Weg zwischen einer Pedelecfahrerin und einem unbekannten Fahrradfahrer ereignet haben soll. Der Fahrradfahrer sei nach Zeugenangaben aus Richtung Friedrich-Paffrath-Straße gekommen, habe anschließend die Kurve geschnitten und sei gegen das vordere Rad der entgegenkommenden Pedelecfahrerin gefahren. Daraufhin sei sie gestürzt und habe sich eine Ellenbogenfraktur zugezogen. Der unbekannte Fahrradfahrer, der seine Fahrt fortsetzte, wird wie folgt beschrieben: - männlich, - ca. 180 cm groß, - Brille, - rote Turnschuhe, blaue Jeans, Hoddie mit einer Weste - Fahrrad: anthrazit mit weißer Aufschrift. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fahrradfahrer sowie zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

