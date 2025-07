POL-FR: Freiburg-Stühlinger: Zwei Autos kollidieren nach angeblicher Grünphase an Kreuzung - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Unbekannten war es gelungen, in der Zeit zwischen Sonntag, 27.07.2025, 20:00 Uhr und Montag, 28.07.2025, 15:45 Uhr in ein Kampfsport-Studio in der Bettackerstraße in Freiburg-Haslach einzubrechen. Nach derzeitigen Erkenntnissen hat die unbekannte Täterschaft eine Glasscheibe eingeschlagen und sich so Zutritt in die Räumlichkeiten des Studios ...

mehr