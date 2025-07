Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Haslach: Einbruch in Kampfsport-Studio - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannten war es gelungen, in der Zeit zwischen Sonntag, 27.07.2025, 20:00 Uhr und Montag, 28.07.2025, 15:45 Uhr in ein Kampfsport-Studio in der Bettackerstraße in Freiburg-Haslach einzubrechen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hat die unbekannte Täterschaft eine Glasscheibe eingeschlagen und sich so Zutritt in die Räumlichkeiten des Studios verschafft. Anschließend wurden neben Bargeld auch technische Wertgegenstände entwendet.

Hinweise zur Täterschaft liegen nicht vor. Die Höhe des entstandenen Sachschadens sowie der Wert der Beute ist noch nicht abschließend geklärt.

Das Polizei-Revier Freiburg-Süd (Tel.: 0761 882-4421) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die möglicherweise verdächtige Wahrnehmungen gemacht und/ oder Hinweise zur Täterschaft geben können.

ak

