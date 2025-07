Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Verletzte nach Angriff mit Pfefferspray vor Festzelt - Zeugen gesucht

In der Nacht auf Samstag, 26.07.2025, kurz nach Mitternacht wurden mehrere Personen in einem Festzelt in der Altdorfstraße im Emmendinger Ortsteil Kollmarsreute durch Pfefferspray verletzt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen soll es am Rande einer dort stattgefundenen Veranstaltung zu einem Streit zwischen zwei Personengruppen gekommen sein. Im weiteren Verlauf soll ein 17-Jähriger ein Pfefferspray eingesetzt haben. Hierdurch wurden mindestens zwei Personen leicht verletzt. In der Folge habe ein bislang Unbekannter eine weitere Person ins Gesicht geschlagen.

Die beiden Personengruppen sollen sich anschließend wieder aufgegelöst haben.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel.: 07641 582-0) hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der einfachen sowie gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und sucht Zeugen, die den Vorfall möglicherweise beobachtet haben.

