POL-FR: Waldshut-Tiengen/Tiengen: Zwei Pedelecs entwendet

Freiburg (ots) - Am Samstag, 26.7.2025, gegen 10:00 Uhr kam es zu einer Frontalkollision in der Hauptstraße in Klettgau-Erzingen. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 83-jähriger Citroën-Fahrer eine bislang unbekannte Zweiradfahrerin zu überholen. Dabei übersah er die entgegenkommende 46-jährige VW-Fahrerin, wodurch beide Autos frontal kollidierten. ...

mehr