POL-FR: Waldshut-Tiengen: Unfall im Bürgerwaldtunnel

Freiburg (ots)

Am Samstag, 26.07.2025, gegen 12:00 Uhr befuhr eine 25-jährige Seat-Fahrerin die A 98 von Lauchringen in Richtung Waldshut. Aus bislang nicht geklärter Ursache geriet sie mit ihrem Fahrzeug gegen den Randstein im Tunnelbereich wodurch beide Reifen auf der rechten Seite beschädigt wurden und die Airbags auslösten. Eine Weiterfahrt war nicht mehr möglich und sie blieb im Tunnel stehen. Aufgrund des Ereignisses im Tunnel wurde sowohl die Freiwillige Feuerwehr wie auch der Rettungsdienst alarmiert und die A 98 wurde bis zur Bergung des Seats voll gesperrt. Ein Schaden am Tunnel entstand nicht. Verletzt wurde durch den Unfall niemand. Am Auto entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe.

